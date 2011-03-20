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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нанси
Монако - Нанси: обзор матча 20 марта 2011
Монако
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Нанси
20'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нанси
Замена
Ф. Рашид
️️️️
Б. Жанно
Замена
П. Ханссон
️️️️
С. Пюйгренье
Желтая карточка
М. Диарра
Желтая карточка
Б. Муканджо
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Т. Мангани
Замена
Б. Гаванон
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
В. Муратори
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Ж. Бризон
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Желтая карточка
Ж. Лотье
Желтая карточка
С. Диаките
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Луис
Пас отдал
Ж. Фере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
8
Фуад Рашид
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
21
Боннар
6
Мангани
9
Диарра
27
Лякомб
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
3-5-1-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
4
Лотье
17
Луис
25
Фере
32
Диаките
27
Бризон
21
Н'Диайе
8
Траоре
22
Кювилье
9
Жанно
12
Адриано
26
Муратори
26
Муратори
12
Адриано
28
Пюйгренье
13
Ханссон
13
Ханссон
28
Пюйгренье
6
Мангани
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Мангани
9
Жанно
8
Рашид
8
Рашид
9
Жанно
21
Н'Диайе
24
Гаванон
24
Гаванон
21
Н'Диайе
Остались в запасе
Монако
Нанси
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
21
Джамель Бакар
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монако - Нанси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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