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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Монако
Валансьен - Монако: обзор матча 05 марта 2011
Валансьен
05.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Монако
Замена
В. Абубакар
️️️️
М. Доссеви
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Р. Коад
Замена
П. Феиндуно
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
И. Лоло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Ангуа
25
Матер
28
Данич
14
Доссеви
15
Санчес
6
Гомис
24
Коад
28
Пужоль
3-2-4-1
16
Руффье
12
Адриано
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
5
Лоло
6
Кутадье
6
Мангани
9
Диарра
19
Госсо
30
Пак Чу-Юн
24
Коад
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
24
Коад
14
Доссеви
9
Абубакар
9
Абубакар
14
Доссеви
6
Кутадье
14
Феиндуно
14
Феиндуно
6
Кутадье
Остались в запасе
Валансьен
Монако
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
9
Джордж Уэлком
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Бенджамин Муканджо
АП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
9
Джордж Уэлком
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Бенджамин Муканджо
АП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Валансьен - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Нунгессер
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