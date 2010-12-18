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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 18 декабря 2010
ПСЖ
18.12.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 2
Завершен
Монако
40'
Нене
52'
Нене
32'
С. Пюйгренье
87'
Д. Никулаэ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
ГОЛ! 2:2!
Д. Никулаэ
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Л. Жюли
Замена
К. Малонга
️️️️
И. Лоло
Замена
С. Сессеньон
️️️️
М. Эрдинг
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 2:1!
Нене
Пас отдал
К. Макелеле
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ! 1:1!
Нене
Пас отдал
А. Эдель
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ! 0:1!
С. Пюйгренье
18'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Д. Траоре
17'
Травма
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Стефан Руффье
(К)
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ЛП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
5
Игор Лоло
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЛФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
25
Лукман Аруна
РФ
Главный тренер
Ги Лякомб
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
8
Шантом
0
Макелеле
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-3-3
16
Руффье
21
Боннар
28
Пюйгренье
13
Ханссон
13
Траоре
5
Лоло
19
Госсо
12
Адриано
25
Аруна
7
Обамеянг
30
Пак Чу-Юн
9
Эрдинг
29
Сессеньон
29
Сессеньон
9
Эрдинг
0
Жюли
11
Клеман
11
Клеман
0
Жюли
5
Лоло
4
Малонга
4
Малонга
5
Лоло
13
Траоре
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
13
Траоре
7
Обамеянг
21
Никулаэ
21
Никулаэ
7
Обамеянг
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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