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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монако
Нанси - Монако: обзор матча 07 ноября 2010
Нанси
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 4
Завершен
Монако
55'
Б. Гаванон (АГ)
63'
Ж. Лотье (АГ)
82'
П. Чу-Юн
87'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монако
ГОЛ! 0:4!
П. Чу-Юн
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
Д. Траоре
️️️️
К. Малонга
ГОЛ! 0:3!
П. Чу-Юн
Пас отдал
П. Обамеянг
Желтая карточка
П. Чу-Юн
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Лотье
Замена
М. Ваируа
️️️️
Б. Траоре
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Гаванон
Замена
А. Кювилье
️️️️
Д. Бакар
Желтая карточка
К. Малонга
Замена
Р. Леметр
️️️️
М. Кретьен Бассер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-5-2
16
Грегорини
17
Луис
4
Лотье
20
Кретьен Бассер
8
Траоре
25
Фере
32
Диаките
24
Гаванон
27
Бризон
15
Хаджи
21
Бакар
3-2-2-3
16
Руффье
13
Ханссон
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
21
Боннар
19
Госсо
6
Менди
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
4
Малонга
21
Бакар
22
Кювилье
22
Кювилье
21
Бакар
20
Кретьен Бассер
25
Леметр
25
Леметр
20
Кретьен Бассер
8
Траоре
19
Ваируа
19
Ваируа
8
Траоре
4
Малонга
13
Траоре
13
Траоре
4
Малонга
Остались в запасе
Нанси
Монако
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
40
Себастьян Шаббер
ВР
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Нанси - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Марсель Пико
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