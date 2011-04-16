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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 16 апреля 2011
Ницца
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 2
Завершен
Монако
21'
А. Мунье
47'
Р. Сивелли
59'
Э. Мулунгуи
29'
Ж. Госсо
75'
П. Чу-Юн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Замена
Д. Любоя
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
Г. Лякомб
️️️️
П. Ханссон
Желтая карточка
Д. Оспина
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
А. Траоре
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 3:1!
Э. Мулунгуи
Пас отдал
А. Мунье
Замена
Л. Аруна
️️️️
Ж. Госсо
ГОЛ! 2:1!
Р. Сивелли
Пас отдал
К. Кулибали
Желтая карточка
Ж. Госсо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Госсо
Желтая карточка
Д. Диаките
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
Э. Мулунгуи
19'
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
3-5-1-1
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
40
Мунье
7
Траоре
15
Дигар
18
Диаките
27
Сабле
15
Кулибали
11
Мулунгуи
3-2-3-1-1
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
13
Ханссон
27
Монгонгю
5
Лоло
19
Госсо
6
Мангани
9
Диарра
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
7
Траоре
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
7
Траоре
11
Мулунгуи
28
Любоя
28
Любоя
11
Мулунгуи
6
Мангани
9
Уэлком
9
Уэлком
6
Мангани
19
Госсо
25
Аруна
25
Аруна
19
Госсо
13
Ханссон
27
Лякомб
27
Лякомб
13
Ханссон
Остались в запасе
Ницца
Монако
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Ницца - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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