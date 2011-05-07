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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 07 мая 2011
Монако
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
24'
Адриано
51'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
С. Монгонгю
️️️️
Л. Аруна
Замена
И. Лоло
️️️️
Ж. Госсо
Замена
Н. Кебану
️️️️
Сеара
Желтая карточка
К. Макелеле
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Бодмер
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Муканджо
Желтая карточка
М. Бодмер
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
К. Жалле
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Л. Аруна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
30
Франк Л'Хостис
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-2-2-1-1
40
Шаббер
13
Ханссон
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
26
Муратори
21
Боннар
19
Госсо
25
Аруна
12
Муканджо
9
Уэлком
3-2-3-1
0
Купе
24
Бодмер
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
29
Тьене
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
9
Эрдинг
19
Госсо
5
Лоло
5
Лоло
19
Госсо
25
Аруна
27
Монгонгю
27
Монгонгю
25
Аруна
12
Муканджо
6
Мангани
6
Мангани
12
Муканджо
2
Сеара
92
Кебану
92
Кебану
2
Сеара
24
Бодмер
0
Жюли
0
Жюли
24
Бодмер
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Франк Л'Хостис
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Франк Л'Хостис
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Луи II
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