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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 21 августа 2010
Ланс
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 2
Завершен
Монако
73'
Адриано (АГ)
83'
С. Руде
19'
Д. Никулаэ
69'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Монако
ГОЛ! 2:2!
С. Руде
Желтая карточка
С. Руффье
Желтая карточка
Э. Шелье
Замена
Ф. Бюло
️️️️
В. Муратори
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
С. Орье
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Адриано
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Замена
Д. Полье
️️️️
Т. Маулида
Замена
А. Букари
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Д. Траоре
Желтая карточка
В. Муратори
Желтая карточка
Т. Мангани
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Никулаэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Джими Траоре
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-2-3
1
Рунье
12
Бедимо
26
Демон
24
Шелье
92
Орье
21
Армаш
18
Руде
22
Монне-Паке
11
Эдуардо
8
Маулида
3-2-1-3
16
Руффье
13
Ханссон
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
12
Адриано
13
Траоре
6
Мангани
30
Пак Чу-Юн
21
Никулаэ
7
Обамеянг
92
Орье
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
92
Орье
22
Монне-Паке
12
Букари
12
Букари
22
Монне-Паке
8
Маулида
10
Полье
10
Полье
8
Маулида
26
Муратори
18
Бюло
18
Бюло
26
Муратори
Остались в запасе
Ланс
Монако
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
40
Себастьян Шаббер
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Ланс - Монако
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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