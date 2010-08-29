Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Осер
Монако - Осер: обзор матча 29 августа 2010
Монако
29.08.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Осер
52'
Д. Никулаэ
59'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Осер
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
И. Йелень
Замена
С. Монгонгю
️️️️
С. Пюйгренье
Замена
С. Ланжиль
️️️️
В. Бирса
Замена
Р. Конту
️️️️
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Д. Никулаэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-2-4
16
Руффье
26
Муратори
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
6
Мангани
6
Менди
21
Никулаэ
7
Обамеянг
70
Мбокани
30
Пак Чу-Юн
4-4-2
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
14
Олиеч
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
27
Йелень
14
Ле Таллек
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
27
Монгонгю
28
Пюйгренье
14
Ле Таллек
18
Конту
18
Конту
14
Ле Таллек
27
Йелень
20
Кверсия
20
Кверсия
27
Йелень
23
Бирса
7
Ланжиль
7
Ланжиль
23
Бирса
Остались в запасе
Монако
Осер
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Монако - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Осер
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+