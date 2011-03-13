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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 13 марта 2011
Бордо
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Монако
22'
Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
Желтая карточка
С. Руффье
Замена
И. Лоло
️️️️
Б. Муканджо
Замена
Андре
️️️️
Вендел
Замена
Ж. Госсо
️️️️
Л. Курзава
Замена
Ш. Диабате
️️️️
А. Модест
Замена
Б. Муканджо
️️️️
Г. Лякомб
Замена
Жуссие
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Желтая карточка
М. Диарра
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
Г. Лякомб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
9
Махамаду Диарра
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
20
Жуссие
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
4-5-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
13
Сиани
27
Планюс
17
Вендел
18
Плашил
12
Диарра
6
Фернандо
8
Бен Халфаллах
27
Модест
3-2-2-1-1
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
3
Курзава
9
Диарра
6
Мангани
27
Лякомб
30
Пак Чу-Юн
6
Фернандо
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Фернандо
27
Модест
14
Диабате
14
Диабате
27
Модест
17
Вендел
21
Андре
21
Андре
17
Вендел
Муканджо
5
Лоло
5
Лоло
Муканджо
3
Курзава
19
Госсо
19
Госсо
3
Курзава
27
Лякомб
12
Муканджо
12
Муканджо
27
Лякомб
Остались в запасе
Бордо
Монако
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Жан Тигана
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Бордо - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Шабан Дельма
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