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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 07 августа 2010
Лион
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
+1
Замена
С. Пюйгренье
️️️️
В. Муратори
Желтая карточка
Д. Бриан
Желтая карточка
В. Муратори
Замена
А. Новийо
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Л. Гассама
Желтая карточка
М. Гоналон
Замена
Ж. Пье
️️️️
Б. Гомис
Замена
К. Чельстрем
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Н. Менди
Замена
Д. Траоре
️️️️
Ф. Бюло
Желтая карточка
Адриано
Замена
И. Лоло
️️️️
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
7
Мишел Бастос
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
30
Пак Чу-Юн
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
27
Седрик Монгонгю
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
36
Арри Новийо
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
7
Бастос
89
Гассама
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
10
Эдерсон
28
Тулалан
15
Пьянич
18
Гомис
7
Бриан
4-4-2
16
Руффье
12
Адриано
6
Мангани
13
Ханссон
26
Муратори
27
Монгонгю
6
Менди
18
Бюло
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
21
Никулаэ
18
Гомис
26
Пье
26
Пье
18
Гомис
10
Эдерсон
36
Новийо
36
Новийо
10
Эдерсон
7
Бастос
4
Чельстрем
4
Чельстрем
7
Бастос
18
Бюло
13
Траоре
13
Траоре
18
Бюло
12
Адриано
5
Лоло
5
Лоло
12
Адриано
26
Муратори
28
Пюйгренье
28
Пюйгренье
26
Муратори
Остались в запасе
Лион
Монако
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Себастьян Шаббер
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Лион - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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