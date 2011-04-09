Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 09 апреля 2011
Монако
09.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
12'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
Д. Уэлком
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
П. Фро
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Аруна
️️️️
Б. Муканджо
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
А. Рами
Замена
Д. Уэлком
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
С. Пюйгренье
️️️️
Ж. Госсо
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Ж. Госсо
Желтая карточка
И. Лоло
Желтая карточка
Адриано
Красная карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ! 1:0!
П. Чу-Юн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Руффье
26
Муратори
13
Ханссон
63
Н'Кулу
5
Лоло
12
Адриано
6
Мангани
19
Госсо
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
29
Кабай
15
Бальмон
24
Мавуба
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
30
Пак Чу-Юн
9
Уэлком
9
Уэлком
30
Пак Чу-Юн
19
Госсо
28
Пюйгренье
28
Пюйгренье
19
Госсо
12
Муканджо
25
Аруна
25
Аруна
12
Муканджо
23
Рами
7
Обраньяк
7
Обраньяк
23
Рами
29
Кабай
11
Фро
11
Фро
29
Кабай
15
Бальмон
9
Де Мело
9
Де Мело
15
Бальмон
Остались в запасе
Монако
Лилль
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монако - Лилль
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Лилль
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+