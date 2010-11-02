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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 02 ноября 2010
Монако
02.11.2010, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
49'
П. Чу-Юн
65'
М. Кутадье
10'
Д. Траоре (АГ)
74'
Жуссие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
Вторая желтая
М. Кутадье
Желтая карточка
М. Шальме
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Ж. Госсо
ГОЛ! 2:2!
Жуссие
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 2:1!
М. Кутадье
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
А. Савье
️️️️
Вендел
Замена
М. Маазу
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 1:1!
П. Чу-Юн
Замена
С. Пюйгренье
️️️️
Д. Траоре
Замена
К. Малонга
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Н. Менди
Желтая карточка
М. Кутадье
Желтая карточка
Ж. Госсо
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
6
Фернандо
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
13
Траоре
27
Монгонгю
13
Ханссон
21
Боннар
6
Кутадье
19
Госсо
6
Менди
30
Пак Чу-Юн
70
Мбокани
7
Обамеянг
3-5-2
16
Каррассо
21
Шальме
22
Сане
14
Тремулинас
8
Бен Халфаллах
8
Дюкасс
18
Плашил
6
Фернандо
17
Вендел
94
Гуффран
27
Модест
7
Обамеянг
4
Малонга
4
Малонга
7
Обамеянг
19
Госсо
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
19
Госсо
13
Траоре
28
Пюйгренье
28
Пюйгренье
13
Траоре
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
17
Вендел
6
Савье
6
Савье
17
Вендел
27
Модест
22
Маазу
22
Маазу
27
Модест
Остались в запасе
Монако
Бордо
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Монако - Бордо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Луи II
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