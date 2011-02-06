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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 06 февраля 2011
Тулуза
06.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Монако
48'
М. Сиссоко
76'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
Замена
Э. Дево
️️️️
Э. Дидо
Замена
Д. Браатен
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ! 2:0!
М. Сиссоко
Замена
П. Феиндуно
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
Б. Муканджо
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Г. Лякомб
Желтая карточка
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
33
Энтони Лусталло
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
9
Джордж Уэлком
ЦФ
3-1-4-1
28
Валверде
4
Четто
3
Конгре
17
Джуниньо
6
Капу
55
Машаду
17
Дидо
27
Табану
17
Сиссоко
9
Сантандер
4-4-1-1
16
Руффье
12
Адриано
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
21
Боннар
25
Аруна
6
Менди
9
Диарра
6
Кутадье
27
Лякомб
30
Пак Чу-Юн
17
Дидо
6
Дево
6
Дево
17
Дидо
27
Табану
22
Браатен
22
Браатен
27
Табану
30
Пак Чу-Юн
14
Феиндуно
14
Феиндуно
30
Пак Чу-Юн
27
Лякомб
9
Уэлком
9
Уэлком
27
Лякомб
6
Кутадье
12
Муканджо
12
Муканджо
6
Кутадье
Остались в запасе
Тулуза
Монако
9
Яннис Тафе
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Тулуза - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Муниципал
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