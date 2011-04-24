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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 24 апреля 2011
Монако
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
73'
Д. Уэлком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
Желтая карточка
Д. Бойе
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
С. Монгонгю
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлком
Пас отдал
Л. Аруна
Замена
Ж. Лерой
️️️️
А. Букари
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Б. Муканджо
Замена
М. Кутадье
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
Л. Аруна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
6
Жером Лерой
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Руффье
63
Н'Кулу
13
Ханссон
28
Пюйгренье
26
Муратори
21
Боннар
19
Госсо
25
Аруна
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
4-1-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
21
Бойе
12
Мангане
24
Джеббур
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
10
Дальма
6
Теттей
12
Букари
31
Монтаньо
12
Муканджо
9
Уэлком
9
Уэлком
12
Муканджо
25
Аруна
27
Монгонгю
27
Монгонгю
25
Аруна
19
Госсо
6
Кутадье
6
Кутадье
19
Госсо
12
Букари
6
Лерой
6
Лерой
12
Букари
9
Кембо-Экоко
40
Манджек
40
Манджек
9
Кембо-Экоко
Остались в запасе
Монако
Ренн
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
Остались в запасе
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монако - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Луи II
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