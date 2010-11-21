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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 21 ноября 2010
Лилль
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Монако
39'
П. Фро
78'
Л. Обраньяк
57'
Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
Замена
К. Малонга
️️️️
Ж. Госсо
Замена
О. Шеджу
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 2:1!
Л. Обраньяк
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
С. Гакпе
ГОЛ! 1:1!
Адриано
Замена
Л. Аруна
️️️️
Н. Менди
Замена
С. Гакпе
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
П. Фро
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-2-2-2
1
Ландро
19
Эмерсон
14
Розегнал
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
11
Фро
4-4-2
16
Руффье
21
Боннар
28
Пюйгренье
13
Ханссон
12
Адриано
6
Мангани
6
Менди
19
Госсо
18
Бюло
7
Обамеянг
21
Никулаэ
11
Фро
27
Шеджу
27
Шеджу
11
Фро
27
Жервиньо
7
Обраньяк
7
Обраньяк
27
Жервиньо
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
19
Госсо
4
Малонга
4
Малонга
19
Госсо
6
Менди
25
Аруна
25
Аруна
6
Менди
7
Обамеянг
6
Гакпе
6
Гакпе
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лилль
Монако
90
Александр Окиджа
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Лилль - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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