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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 04 декабря 2010
Ренн
04.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Монако
64'
В. Уго Монтаньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
Замена
Ж. Манджек
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
С. Гакпе
️️️️
П. Обамеянг
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Н. Менди
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
П. Ханссон
Замена
Ж. Лерой
️️️️
С. Дальма
Желтая карточка
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
9
Абдул Камара
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-3-3-1
1
Дюшез
29
Данзе
12
Мангане
18
Супрайен
27
Кана-Бийик
6
М'Вила
16
Фанни
3
Думбия
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
3-2-2-3
16
Руффье
13
Ханссон
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
12
Адриано
21
Боннар
6
Менди
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
4
Малонга
10
Дальма
6
Лерой
6
Лерой
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
9
Камара
9
Камара
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
40
Манджек
40
Манджек
31
Монтаньо
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
6
Менди
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Менди
7
Обамеянг
6
Гакпе
6
Гакпе
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ренн
Монако
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Ренн - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Роазон Парк
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