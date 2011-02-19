Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монако
Брест - Монако: обзор матча 19 февраля 2011
Брест
19.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Монако
14'
Д. Айите
89'
Д. Айите (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монако
Замена
М. Кутадье
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Айите
Замена
Й. Бинь
️️️️
Б. Груги
Замена
Л. Аруна
️️️️
Д. Уэлком
Замена
Г. Лякомб
️️️️
Б. Муканджо
Замена
М. Лика
️️️️
Г. Н'Гойи
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Б. Лесомье
Желтая карточка
О. Даф
ГОЛ! 1:0!
Д. Айите
Пас отдал
Б. Груги
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
4-5-1
30
Элана
21
Феррадж
44
Байссе
4
Кантари
25
Даф
19
Лесомье
5
Эволо
6
Груги
23
Н'Гойи
20
Пойе
99
Айите
4-2-1-3
16
Руффье
12
Адриано
26
Муратори
63
Н'Кулу
5
Лоло
9
Диарра
6
Мангани
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
14
Феиндуно
9
Уэлком
6
Груги
23
Бинь
23
Бинь
6
Груги
23
Н'Гойи
7
Лика
7
Лика
23
Н'Гойи
9
Уэлком
25
Аруна
25
Аруна
9
Уэлком
6
Мангани
6
Кутадье
6
Кутадье
6
Мангани
12
Муканджо
27
Лякомб
27
Лякомб
12
Муканджо
Остались в запасе
Брест
Монако
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
40
Себастьян Шаббер
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Брест - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Монако
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+