Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монако
Осер - Монако: обзор матча 15 января 2011
Осер
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Монако
26'
Ж. Кверсия
71'
Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Монако
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
А. Траоре
Замена
И. Йелень
️️️️
Д. Олиеч
Замена
В. Муратори
️️️️
Адриано
ГОЛ! 1:1!
Адриано
Пас отдал
С. Пюйгренье
Замена
Т. Мангани
️️️️
С. Монгонгю
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Алонсо
Замена
В. Бирса
️️️️
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
К. Шафни
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кверсия
Пас отдал
Д. Олиеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-4-1-1
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
20
Траоре
25
Шафни
25
Педретти
14
Олиеч
7
Саммаритано
20
Кверсия
3-2-3-2
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
21
Боннар
27
Монгонгю
8
Алонсо
19
Госсо
6
Кутадье
6
Гакпе
21
Никулаэ
7
Саммаритано
23
Бирса
23
Бирса
7
Саммаритано
20
Траоре
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
20
Траоре
14
Олиеч
27
Йелень
27
Йелень
14
Олиеч
12
Адриано
26
Муратори
26
Муратори
12
Адриано
8
Алонсо
25
Аруна
25
Аруна
8
Алонсо
27
Монгонгю
6
Мангани
6
Мангани
27
Монгонгю
Остались в запасе
Осер
Монако
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Осер - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
Все
Осер
Монако
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+