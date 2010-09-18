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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 18 сентября 2010
Монако
18.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
Я. Тафе
️️️️
Ф. Сантандер
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
Замена
К. Малку
️️️️
В. Муратори
Замена
И. Лоло
️️️️
К. Малонга
Желтая карточка
Н. Менди
Желтая карточка
П. Машаду
Желтая карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
Адриано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
4-2-4
16
Руффье
26
Муратори
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
6
Мангани
6
Менди
4
Малонга
70
Мбокани
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
3-2-4-1
28
Валверде
17
Джуниньо
4
Четто
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
55
Машаду
9
Сантандер
4
Малонга
5
Лоло
5
Лоло
4
Малонга
26
Муратори
24
Малку
24
Малку
26
Муратори
6
Мангани
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
6
Мангани
9
Сантандер
9
Тафе
9
Тафе
9
Сантандер
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
Остались в запасе
Монако
Тулуза
40
Себастьян Шаббер
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Монако - Тулуза
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Луи II
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