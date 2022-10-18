Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Abu Danladi
Статистика
Abu Danladi - статистика
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
17
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
2 : 1
18.10.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
10.10.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сан-Хосе
2 : 0
02.10.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Канзаc Сити
4 : 1
18.09.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Портленд
1 : 0
11.09.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 3
03.09.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
01.09.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 38 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
27.08.2022
Динамо Хьюстон
81' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
21.08.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нэшвилл
1 : 2
15.08.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
4 : 3
07.08.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
4'
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 4
30.07.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.07.2022
Миннесота Юнайтед
33' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
17.07.2022
Ди Си Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
09.07.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
04.07.2022
Реал Солт-Лейк
69' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
30.06.2022
Миннесота Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
2 : 1
26.06.2022
Миннесота Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
29.05.2022
Нью-Йорк Сити
81' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Даллас
1 : 2
23.05.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
19.05.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
3 : 1
15.05.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 72'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
08.05.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
02.05.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 65'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
24.04.2022
Чикаго Файр
62' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
17.04.2022
Колорадо
70' - 90'
79'
США. МЛС, 9 тур
Остин
1 : 0
11.04.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
03.04.2022
Сиэтл
1' - 46'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
20.03.2022
Сан-Хосе
78' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
14.03.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+