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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед: обзор матча 09 июля 2022
Ванкувер Уайткепс
09.07.2022, суббота, 05:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
66'
Л. Каваллини
84'
Л. Амарилья
88'
Ф. Фрагапане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
88'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фрагапане
Пас отдал
Д. Сент-Клер
86'
Замена
B. Kallman
️️️️
Э. Рейносо
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Амарилья
Пас отдал
J. Hayes
82'
Замена
O. Fisher
️️️️
K. Lawrence
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
П. Вите
82'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
К. Дажоме
82'
69'
Замена
J. Hayes
️️️️
Р. Лод
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
66'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
62'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
М. Годиньо
53'
Замена
Л. Овусу
️️️️
А. Кубас
46'
24'
Желтая карточка
Р. Лод
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Кроппер
28
Годиньо
91
Браун
4
Веселинович
2
Нервински
20
Кубас
31
Тейберт
45
Вите
11
Дажоме
24
Уайт
25
Галд
3-2-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
20
Трапп
17
Лод
10
Рейносо
21
Хлонгване
7
Фрагапане
27
9
Амарилья
11
Дажоме
33
Блэкмон
33
Блэкмон
11
Дажоме
20
Кубас
24
Овусу
24
Овусу
20
Кубас
28
Годиньо
21
Рапозо
21
Рапозо
28
Годиньо
45
Вите
87
Риккеттс
87
Риккеттс
45
Вите
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
92
91
91
92
17
Лод
15
15
17
Лод
10
Рейносо
44
44
10
Рейносо
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
21
Tyler Miller
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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