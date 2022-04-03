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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Миннесота Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 03 апреля 2022
Миннесота Юнайтед
03.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 7 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
82'
Э. Рейносо (П)
38'
Ж. Пауло
49'
B. Kallman (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Сиэтл
90'
+5
Желтая карточка
К. Роу
Желтая карточка
Э. Рейносо
90'
+5
86'
Замена
A. Cissoko
️️️️
А. Русняк
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Рейносо
82'
76'
Замена
Н. Толо
️️️️
Х. Арреага
Желтая карточка
J. Rosales
74'
Замена
K. Lawrence
️️️️
B. Kallman
63'
Желтая карточка
М. Боксолл
62'
Желтая карточка
Р. Лод
56'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
B. Kallman
46'
Замена
О. Варгас
️️️️
Н. Лодейро
46'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
W. Bruin
Замена
J. Rosales
️️️️
A. Danladi
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
Пас отдал
Н. Лодейро
Желтая карточка
В. Трапп
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
2-3-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
20
Трапп
31
Дотсон
17
Лод
9
Амарилья
27
44
10
Рейносо
99
2-5-1-2
24
Фрай
3
Арреага
25
Раген
14
Лодейро
22
Роу
7
Рольдан
11
Русняк
16
Рольдан
6
Пауло
13
Моррис
29
44
92
92
44
99
30
30
99
3
Арреага
5
Толо
5
Толо
3
Арреага
14
Лодейро
3
Варгас
3
Варгас
14
Лодейро
29
9
Руидиас
9
Руидиас
29
11
Русняк
92
92
11
Русняк
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сиэтл
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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