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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Миннесота Юнайтед
Интер Майами - Миннесота Юнайтед: обзор матча 26 июня 2022
Интер Майами
26.06.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 23 тур
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
87'
И. Вассилев
90'
И. Вассилев
65'
Л. Амарилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Миннесота Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
B. Kallman
90'
+2
Замена
A. Danladi
️️️️
D. Taylor
ГОЛ! 2:1!
И. Вассилев
90'
ГОЛ! 1:1!
И. Вассилев
Пас отдал
Б. Дюк
87'
Замена
И. Вассилев
️️️️
А. Ласситер
83'
72'
Желтая карточка
J. Hayes
71'
Замена
J. Hayes
️️️️
J. Rosales
71'
Замена
B. Kallman
️️️️
Л. Амарилья
Желтая карточка
Грегоре
66'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Р. Тэйлор
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
Л. Амарилья
Замена
Э. Родригес
️️️️
В. Ульоа
61'
Желтая карточка
Д. Лоу
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
Желтая карточка
Д. Йедлин
16'
6'
Желтая карточка
D. Taylor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-1-3-4
2
Йедлин
37
Лоу
4
Сейлор
40
Грегоре
13
Ульоа
21
Тэйлор
7
Дюк
12
Каллендер
9
Кампана
7
Ласситер
97
МакВей
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
16
Арриага
30
17
Лод
10
Рейносо
9
Амарилья
27
7
Фрагапане
7
Ласситер
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Ласситер
13
Ульоа
25
Родригес
25
Родригес
13
Ульоа
21
Тэйлор
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Тэйлор
30
15
15
30
9
Амарилья
44
44
9
Амарилья
27
99
99
27
Остались в запасе
Интер Майами
Миннесота Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Интер Майами - Миннесота Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
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