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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 15 мая 2022
Сиэтл
15.05.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 16 тур
3 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
50'
Р. Руидиас (П)
74'
К. Рольдан
90+4'
Н. Лодейро
34'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
Н. Лодейро
90'
+4
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
90'
+2
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Д. Моррис
87'
82'
Замена
А. Эну
️️️️
В. Трапп
82'
Замена
D. Taylor
️️️️
O. Fisher
ГОЛ! 2:1!
К. Рольдан
Пас отдал
Р. Руидиас
74'
72'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
A. Danladi
69'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
К. Роу
️️️️
О. Варгас
61'
56'
Желтая карточка
К. Арриага
53'
Желтая карточка
O. Fisher
50'
Желтая карточка
B. Kallman
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Руидиас
50'
Желтая карточка
Х. Арреага
42'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лод
Желтая карточка
О. Варгас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
3
Обед Варгас
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
3-4-3
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
16
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
3
Варгас
3-3-4
97
Сент-Клер
91
18
Дибасси
92
20
Трапп
16
Арриага
17
Лод
7
Фрагапане
10
Рейносо
99
44
3
Варгас
22
Роу
22
Роу
3
Варгас
13
Моррис
12
Атенсио
12
Атенсио
13
Моррис
91
27
27
91
99
9
Амарилья
9
Амарилья
99
20
Трапп
23
Эну
23
Эну
20
Трапп
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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