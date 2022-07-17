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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 17 июля 2022
Миннесота Юнайтед
17.07.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
13'
Э. Рейносо
50'
Э. Рейносо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Замена
A. Danladi
️️️️
Э. Рейносо
90'
Замена
J. Hayes
️️️️
Л. Амарилья
82'
Замена
O. Fisher
️️️️
Ф. Фрагапане
82'
81'
Замена
Р. Канус
️️️️
S. Guediri
80'
Желтая карточка
S. Guediri
60'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
S. Djeffal
60'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
Пас отдал
Л. Амарилья
50'
46'
Замена
Н. Роберта
️️️️
K. Smith
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рейносо
Пас отдал
Л. Амарилья
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
27
D.J. Taylor
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
3-2-1-4
97
Сент-Клер
92
18
Дибасси
15
Боксолл
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
27
21
Хлонгване
7
Фрагапане
9
Амарилья
3-2-5
22
Ромо
31
Нахар
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
25
22
12
11
Эстрада
17
35
8
7
Фрагапане
91
91
7
Фрагапане
20
Трапп
30
30
20
Трапп
9
Амарилья
15
15
9
Амарилья
10
Рейносо
99
99
10
Рейносо
31
Нахар
3
3
31
Нахар
35
6
Канус
6
Канус
35
22
21
21
22
17
9
Роберта
9
Роберта
17
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
24
Justin McMaster
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
44
Мозес Найман
ОП
72
Gaoussou Samake
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
24
Justin McMaster
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
44
Мозес Найман
ОП
72
Gaoussou Samake
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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