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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед: обзор матча 14 марта 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
14.03.2022, понедельник, 02:00
США. МЛС, 5 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
51'
Л. Амарилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
87'
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
85'
Замена
J. Rosales
️️️️
Л. Амарилья
Замена
Лукиньяс
️️️️
Д. Неалис
81'
Замена
T. Barlow
️️️️
Т. Эдвардс
68'
Желтая карточка
Д. Йервуд
56'
Замена
К. Кларк
️️️️
O. Fernandez
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Амарилья
Пас отдал
Х. Дотсон
Желтая карточка
Ш. Неалис
49'
45'
+3
Желтая карточка
Э. Рейносо
39'
Желтая карточка
В. Трапп
Пенальти не реализован!
П. Климала
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Миннесота Юнайтед
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
3-2-5
31
Мигел
12
Эдвардс
33
Лонг
13
Неалис
25
Амайя
90
Морган
12
Неалис
22
16
Йервуд
9
Климала
47
Толкин
1-3-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
31
Дотсон
20
Трапп
17
Лод
44
27
9
Амарилья
7
Фрагапане
10
Рейносо
12
Неалис
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
12
Неалис
22
8
Кларк
8
Кларк
22
12
Эдвардс
16
16
12
Эдвардс
9
Амарилья
30
30
9
Амарилья
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Остались в запасе
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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