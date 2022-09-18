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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 18 сентября 2022
Канзаc Сити
18.09.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 45 тур
4 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
31'
М. Боксолл (АГ)
41'
Э. Томми
45'
W. Agada
81'
W. Agada
57'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Замена
К. Форд
️️️️
Э. Томми
89'
Желтая карточка
K. Shelton
86'
84'
Желтая карточка
J. Rosales
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
84'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
84'
83'
Замена
А. Бенитес
️️️️
K. Lawrence
ГОЛ! 4:1!
W. Agada
Пас отдал
Д. Шаллой
81'
81'
Замена
J. Gonzalez
️️️️
B. Kallman
71'
Замена
N. Hansen
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
61'
57'
ГОЛ! 3:1!
М. Гарсия
Замена
Р. Володер
️️️️
Н. Изима-Мирен
46'
ГОЛ! 3:0!
W. Agada
45'
ГОЛ! 2:0!
Э. Томми
Пас отдал
Д. Расселл
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Боксолл
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Миннесота Юнайтед
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-5-3
2
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
27
Томми
15
Эспиноза
54
77
Расселл
44
Свит
20
Шаллой
1
22
2-1-2-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
92
16
Арриага
30
20
Трапп
44
9
Амарилья
8
Гарсия
27
7
Фрагапане
27
Томми
12
Форд
12
Форд
27
Томми
77
Изима-Мирен
6
Володер
6
Володер
77
Изима-Мирен
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
92
15
Бенитес
15
Бенитес
92
44
40
40
44
7
Фрагапане
12
12
7
Фрагапане
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
22
Kendall Mcintosh
ВР
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Остались в запасе
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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