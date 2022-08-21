Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Остин
Миннесота Юнайтед - Остин: обзор матча 21 августа 2022
Миннесота Юнайтед
21.08.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Остин
25'
Э. Рейносо (П)
62'
Ф. Фрагапане
45+2'
С. Дриусси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Остин
86'
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Галлахер
80'
Желтая карточка
Ж. Колманич
Замена
J. Rosales
️️️️
Э. Рейносо
79'
Замена
В. Трапп
️️️️
Л. Амарилья
79'
76'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Д. Факундес
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Фрагапане
71'
67'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
67'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фрагапане
62'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Дриусси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Рейносо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-1-1-1-4
97
Сент-Клер
15
Бенитес
18
Дибасси
15
Боксолл
16
Арриага
17
Лод
10
Рейносо
27
9
Амарилья
7
Фрагапане
21
Хлонгване
3-2-2-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
13
17
Галлахер
9
Дриусси
7
Перейра
77
Факундес
37
Уррути
9
Амарилья
20
Трапп
20
Трапп
9
Амарилья
10
Рейносо
30
30
10
Рейносо
7
Фрагапане
8
Гарсия
8
Гарсия
7
Фрагапане
77
Факундес
23
Колманич
23
Колманич
77
Факундес
17
Галлахер
8
8
17
Галлахер
13
17
Редес
17
Редес
13
37
Уррути
9
9
37
Уррути
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Остин
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Остин
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+