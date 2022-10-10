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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 10 октября 2022
Миннесота Юнайтед
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
2 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
17'
Ф. Фрагапане
77'
J. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
90'
Желтая карточка
Р. Галд
81'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
П. Вите
Замена
А. Бенитес
️️️️
Ф. Фрагапане
79'
ГОЛ! 2:0!
J. Gonzalez
Пас отдал
J. Rosales
77'
Замена
J. Rosales
️️️️
Р. Лод
74'
73'
Замена
К. Дажоме
️️️️
L. Martins
62'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Р. Тейберт
62'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Д. Нервински
Замена
J. Gonzalez
️️️️
М. Гарсия
58'
Желтая карточка
В. Трапп
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрагапане
Пас отдал
Э. Рейносо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
2-2-1-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
92
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
27
9
Амарилья
8
Гарсия
44
7
Фрагапане
4-1-2-1-2
12
Хасал
33
Блэкмон
4
Веселинович
14
2
Нервински
20
Кубас
45
Вите
31
Тейберт
24
Грессель
25
Галд
24
Уайт
7
Фрагапане
15
Бенитес
15
Бенитес
7
Фрагапане
8
Гарсия
40
40
8
Гарсия
17
Лод
30
30
17
Лод
2
Нервински
24
Овусу
24
Овусу
2
Нервински
14
11
Дажоме
11
Дажоме
14
31
Тейберт
9
Каваллини
9
Каваллини
31
Тейберт
45
Вите
87
Риккеттс
87
Риккеттс
45
Вите
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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