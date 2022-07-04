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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 04 июля 2022
Миннесота Юнайтед
04.07.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 24 тур
3 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
9'
Э. Рейносо
45+3'
Э. Рейносо
61'
Л. Амарилья
71'
Д. Саварино
76'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
89'
Желтая карточка
Э. Броди
Замена
J. Hayes
️️️️
Л. Амарилья
83'
76'
ГОЛ! 3:2!
А. Хулио
Пас отдал
Д. Саварино
71'
ГОЛ! 3:1!
Д. Саварино
Замена
A. Danladi
️️️️
Ф. Фрагапане
69'
66'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
66'
Замена
Э. Холт
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 3:0!
Л. Амарилья
61'
46'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
С. Калдуэлл
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
45'
+3
Пенальти не реализован!
Э. Рейносо
45'
+3
37'
Желтая карточка
А. Эррера
33'
Желтая карточка
П. Руис
Желтая карточка
М. Боксолл
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рейносо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
3-2-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
20
Трапп
17
Лод
10
Рейносо
7
Фрагапане
9
Амарилья
21
Хлонгване
27
3-4-3
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
12
Калдуэлл
17
Руис
22
Мерам
11
Саварино
28
3
Броди
16
Кордова
9
Амарилья
15
15
9
Амарилья
7
Фрагапане
99
99
7
Фрагапане
12
Калдуэлл
19
19
12
Калдуэлл
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
22
Эррера
20
Холт
20
Холт
22
Эррера
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Justin McMaster
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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15 сентября
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