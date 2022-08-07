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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 07 августа 2022
Колорадо
07.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 34 тур
4 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
8'
Г. Зардес
11'
Д. Рубио
15'
Г. Зардес
61'
Г. Зардес
4'
A. Danladi
43'
Л. Амарилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 4:2!
Г. Зардес
61'
Замена
J. Lewis
️️️️
С. Николсон
58'
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
J. Price
46'
43'
ГОЛ! 3:2!
Л. Амарилья
Пас отдал
А. Бенитес
ГОЛ! 3:1!
Г. Зардес
Пас отдал
М. Барриос
15'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рубио
Пас отдал
K. Rosenberry
11'
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
A. Danladi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
19
Jack Price
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
22
Max
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
3-4-4
16
Эстевес
2
27
Уилсон
19
Николсон
6
Акоста
7
Барриос
19
4
Валлесилья
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
3-1-5
97
Сент-Клер
15
Бенитес
18
Дибасси
92
30
9
Амарилья
44
99
5
7
Фрагапане
19
Николсон
14
14
19
Николсон
19
13
13
19
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
22
Max
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
22
Max
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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