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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Миннесота Юнайтед
Остин - Миннесота Юнайтед: обзор матча 11 апреля 2022
Остин
11.04.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
58'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Д. Галлахер
90'
+5
Замена
О. Вольф
️️️️
А. Ринг
90'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
87'
80'
Замена
А. Эну
️️️️
Л. Амарилья
68'
Замена
R. Metanire
️️️️
В. Трапп
68'
Замена
O. Fisher
️️️️
K. Lawrence
67'
Желтая карточка
М. Боксолл
67'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
J. Rosales
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
61'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
60'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
E. Finlay
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Уррути
Пас отдал
H. Jimenez
58'
Желтая карточка
Х. Касканте
54'
10'
Желтая карточка
В. Трапп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-1-3
1
23
Колманич
28
Габриэльсен
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
13
9
Дриусси
16
7
Перейра
37
Уррути
3-5-2
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
30
20
Трапп
16
Арриага
17
Лод
31
Дотсон
10
Рейносо
9
Амарилья
16
24
24
16
4
Ринг
33
Вольф
33
Вольф
4
Ринг
13
20
Валенсия
20
Валенсия
13
37
Уррути
9
9
37
Уррути
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
20
Трапп
20
20
20
Трапп
92
91
91
92
30
7
Фрагапане
7
Фрагапане
30
9
Амарилья
23
Эну
23
Эну
9
Амарилья
Остались в запасе
Остин
Миннесота Юнайтед
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
21
Tyler Miller
ВР
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Остин - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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Миннесота Юнайтед
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