Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эурелью Гомес - статистика

Завершил карьеру
15 февраля 1981 (45)
#1 | Вратарь
191 см | 79 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
24
-42
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.05.2018
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уотфорд
2 : 1
05.05.2018
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2 : 0
30.04.2018
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0 : 0
21.04.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
14.04.2018
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Уотфорд
1 : 2
07.04.2018
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
2 : 2
31.03.2018
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
5 : 0
17.03.2018
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Уотфорд
1 : 0
03.03.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уотфорд
1 : 0
24.02.2018
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уотфорд
2 : 2
13.01.2018
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
3 : 1
02.01.2018
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
1 : 2
30.12.2017
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
2 : 1
26.12.2017
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брайтон
1 : 0
23.12.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1 : 4
16.12.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
12.12.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1 : 0
09.12.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уотфорд
1 : 1
02.12.2017
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Уотфорд
2 : 4
28.11.2017
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
0 : 3
25.11.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уотфорд
2 : 0
19.11.2017
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
3 : 2
05.11.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0 : 1
28.10.2017
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
4 : 2
21.10.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
2 : 1
14.10.2017
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Бромвич
2 : 2
30.09.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Суонси
1 : 2
23.09.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
0 : 6
16.09.2017
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 2
09.09.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
0 : 0
26.08.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Борнмут
0 : 2
19.08.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
3 : 3
12.08.2017
Ливерпуль
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+