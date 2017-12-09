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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 09 декабря 2017
Бернли
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
45'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Уотфорд
Желтая карточка
Ф. Бардсли
86'
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
45'
39'
Красная карточка
М. Зеегелар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-5-1-1
1
Поуп
6
Тарковски
13
Лонг
27
Бардсли
16
Дефур
4
Корк
37
Эрфилд
29
Хендрик
7
Гудмундссон
3
Уорд
9
Вуд
4-2-2-2
1
Гомес
27
Кабаселе
22
Янмат
5
Мариаппа
4
Зеегелар
6
Дукуре
8
Клеверли
19
Каррильо
37
Перейра
14
Дини
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Бернли - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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