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Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 17 марта 2018
Ливерпуль
17.03.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
5 : 0
Завершен
Уотфорд
4'
М. Салах
43'
М. Салах
50'
Р. Фирмино
77'
М. Салах
85'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
ГОЛ! 5:0!
М. Салах
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
77'
Желтая карточка
Д. Гомес
52'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
50'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
2
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
23
Джан
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-3-1-1-2
1
Карнезис
4
Предль
3
Бритос
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Капу
25
Холебас
6
Дукуре
37
Перейра
47
Ришарлисон
14
Дини
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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