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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 02 декабря 2017
Уотфорд
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
13'
К. Кабаселе
25'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ришарлисон
89'
Желтая карточка
М. Зеегелар
74'
71'
Желтая карточка
Я. Вертонген
52'
Красная карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
К. Кабаселе
50'
Желтая карточка
Т. Клеверли
36'
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
К. Кабаселе
Пас отдал
Т. Клеверли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гомес
5
Мариаппа
4
Предль
27
Кабаселе
4
Зеегелар
17
Фемения
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
47
Ришарлисон
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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