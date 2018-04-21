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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 21 апреля 2018
Уотфорд
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Кэткарт
89'
88'
Желтая карточка
Д. Томкинс
78'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
63'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Э. Мариаппа
60'
45'
+2
Желтая карточка
П. ван Анхолт
Желтая карточка
А. Дукуре
29'
21'
Желтая карточка
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Карнезис
25
Холебас
27
Кабаселе
5
Мариаппа
20
Кэткарт
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
77
Окака-Чука
4-4-2
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
5
Томкинс
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
29
Кабай
11
МакАртур
20
Лофтус-Чик
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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