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Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 07 апреля 2018
Уотфорд
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
61'
Р. Перейра
70'
С. Воукс
73'
Д. Корк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Бернли
Желтая карточка
С. Окака-Чука
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Лоутон
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Корк
Пас отдал
К. Лонг
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
61'
Желтая карточка
А. Дукуре
56'
33'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Карнезис
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
17
Фемения
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
3-1-4-2
1
Поуп
38
Лоутон
13
Лонг
6
Тарковски
8
Вествуд
12
Леннон
3
Уорд
14
Н'Куду
4
Корк
9
Вуд
35
Барнс
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Уотфорд - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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