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Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 25 ноября 2017
Ньюкасл
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Уотфорд
19'
У. Хьюз
45+1'
Д. Йедлин (АГ)
62'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Грэй
Пас отдал
Ришарлисон
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Йедлин
24'
Желтая карточка
М. Зеегелар
19'
ГОЛ! 0:1!
У. Хьюз
Пас отдал
М. Зеегелар
Желтая карточка
Д. Шелви
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
3-2-2-3
33
Эллиот
2
Йедлин
26
Кларк
24
Лежен
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
17
Диаме
34
Гэйл
13
Хоселу
23
Мерфи
3-2-3-2
1
Гомес
3
Бритос
27
Кабаселе
5
Мариаппа
17
Фемения
4
Зеегелар
19
Хьюз
6
Дукуре
8
Клеверли
45
Грэй
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Микель Мерино
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Микель Мерино
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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