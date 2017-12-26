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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 26 декабря 2017
Уотфорд
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
45'
М. Ваге
65'
К. Шмейхель (АГ)
37'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лестер
82'
Желтая карточка
Э. Кинг
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Шмейхель
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Ваге
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
30'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
К. Кабаселе
13'
Желтая карточка
Б. Уотсон
8'
4'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомес
4
Зеегелар
22
Янмат
13
Ваге
27
Кабаселе
8
Клеверли
6
Дукуре
26
Уотсон
37
Перейра
19
Каррильо
47
Ришарлисон
4-3-1-2
1
Шмейхель
5
Магуайр
5
Морган
15
Драгович
33
Чилвел
11
Олбрайтон
10
Кинг
4
Ндиди
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Уотфорд - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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