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Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 02 января 2018
Манчестер Сити
02.01.2018, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Уотфорд
1'
Р. Стерлинг
13'
К. Кабаселе (АГ)
63'
С. Агуэро
82'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
83'
Желтая карточка
Р. Перейра
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Грэй
Пас отдал
А. Каррильо
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
63'
Желтая карточка
Д. Сильва
24'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Кабаселе
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
30
Отаменди
6
Стоунз
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-1-2-1-2
1
Гомес
22
Янмат
13
Ваге
27
Кабаселе
4
Зеегелар
6
Капу
26
Уотсон
6
Дукуре
19
Каррильо
47
Ришарлисон
45
Грэй
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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