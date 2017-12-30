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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Суонси
Уотфорд - Суонси: обзор матча 30 декабря 2017
Уотфорд
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
11'
А. Каррильо
86'
Ж. Айю
90'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Суонси
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нарсинг
Желтая карточка
М. Зеегелар
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
О. МакБарни
Желтая карточка
С. Предль
82'
Желтая карточка
А. Дукуре
80'
34'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
Желтая карточка
А. Каррильо
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Каррильо
11'
3'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-3-1-2
1
Гомес
4
Зеегелар
13
Ваге
27
Кабаселе
22
Янмат
6
Дукуре
26
Уотсон
8
Клеверли
19
Каррильо
77
Окака-Чука
47
Ришарлисон
4-4-2
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
6
Фернандес
13
Ольссон
8
Саншеш
6
Клукас
14
Кэрролл
16
Меса
18
Абрахам
10
Айю
Остались в запасе
Уотфорд
Суонси
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Уотфорд - Суонси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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