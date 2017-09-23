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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Уотфорд
Суонси - Уотфорд: обзор матча 23 сентября 2017
Суонси
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
56'
Т. Абрахам
13'
А. Грэй
90'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уотфорд
90'
+1
Желтая карточка
Ришарлисон
90'
ГОЛ! 1:2!
Ришарлисон
Желтая карточка
В. Бони
82'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
56'
45'
+1
Желтая карточка
А. Дукуре
34'
Желтая карточка
Э. Капу
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-3-2-2
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
3
ван дер Хоорн
8
Фер
26
Ноутон
14
Кэрролл
6
Клукас
10
Айю
2
Бони
4-1-2-1-2
1
Гомес
17
Фемения
27
Кабаселе
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
19
Каррильо
45
Грэй
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Суонси
Уотфорд
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Суонси - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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