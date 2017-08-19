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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 19 августа 2017
Борнмут
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Уотфорд
73'
Ришарлисон
86'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
90'
+1
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Н. Чалоба
86'
ГОЛ! 0:2!
Э. Капу
82'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Н. Амрабат
80'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ришарлисон
Замена
Л. Муссе
️️️️
Р. Фрейзер
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
63'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Желтая карточка
С. Кук
61'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Айб
60'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Б. Афобе
59'
27'
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
4-2-1-3
31
Бегович
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
27
Кук
10
Кук
31
Артер
10
Фрейзер
33
Айб
7
Кинг
23
Афобе
4-1-2-3
1
Гомес
17
Фемения
3
Бритос
4
Предль
25
Холебас
15
Чалоба
6
Дукуре
8
Клеверли
77
Окака-Чука
47
Ришарлисон
39
Амрабат
33
Айб
8
Пью
8
Пью
33
Айб
10
Фрейзер
11
Муссе
11
Муссе
10
Фрейзер
23
Афобе
9
Дефо
9
Дефо
23
Афобе
39
Амрабат
27
Кабаселе
27
Кабаселе
39
Амрабат
47
Ришарлисон
6
Капу
6
Капу
47
Ришарлисон
15
Чалоба
26
Уотсон
26
Уотсон
15
Чалоба
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
25
Костел Пантилимон
ВР
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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