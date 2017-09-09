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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 09 сентября 2017
Саутгемптон
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Уотфорд
38'
А. Дукуре
66'
Д. Янмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
84'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Буфал
71'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Янмат
Пас отдал
Т. Клеверли
62'
Замена
Д. Янмат
️️️️
К. Фемения
61'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Ю. Кабуль
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Уорд-Проус
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
29
Худт
5
Стивенс
21
Соареш
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
17
Буфал
11
Габбиадини
4-1-2-1-2
1
Гомес
17
Фемения
4
Кабуль
27
Кабаселе
25
Холебас
15
Чалоба
8
Клеверли
6
Дукуре
19
Каррильо
47
Ришарлисон
45
Грэй
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Тадич
30
Уорд-Проус
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
17
Буфал
32
Остин
32
Остин
17
Буфал
17
Фемения
22
Янмат
22
Янмат
17
Фемения
4
Кабуль
5
Мариаппа
5
Мариаппа
4
Кабуль
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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