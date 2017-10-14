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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 14 октября 2017
Уотфорд
14.10.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
71'
Т. Дини (П)
90+2'
Т. Клеверли
39'
П. Мертезакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
Т. Клеверли
90'
+2
85'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Л. Косиельни
Замена
Э. Капу
️️️️
Р. Перейра
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Дини
71'
68'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
К. Кабаселе
64'
Замена
Т. Дини
️️️️
Э. Мариаппа
63'
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Грэй
63'
61'
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Уэлбек
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Мертезакер
Пас отдал
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гомес
5
Мариаппа
3
Бритос
27
Кабаселе
25
Холебас
17
Фемения
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
45
Грэй
47
Ришарлисон
3-3-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
18
Уэлбек
91
Ляказетт
37
Перейра
6
Капу
6
Капу
37
Перейра
45
Грэй
19
Каррильо
19
Каррильо
45
Грэй
5
Мариаппа
14
Дини
14
Дини
5
Мариаппа
6
Косиельни
6
Холдинг
6
Холдинг
6
Косиельни
18
Уэлбек
10
Озил
10
Озил
18
Уэлбек
91
Ляказетт
9
Жиру
9
Жиру
91
Ляказетт
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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