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Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд: обзор матча 14 апреля 2018
Хаддерсфилд Таун
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
90+1'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
Занка
90'
+1
Желтая карточка
А. Притчард
73'
Желтая карточка
Занка
45'
33'
Желтая карточка
Р. Перейра
20'
Желтая карточка
Д. Янмат
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
5
Конголо
25
Занка
3
ван Ла Парра
6
Хогг
10
Притчард
13
Муй
9
Мунье
23
Куанер
3-3-2-1-1
1
Карнезис
22
Янмат
20
Кэткарт
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Капу
4
Предль
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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