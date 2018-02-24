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Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 24 февраля 2018
Уотфорд
24.02.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
80'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Эвертон
Желтая карточка
Д. Янмат
88'
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
Пас отдал
С. Окака-Чука
80'
64'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
Э. Капу
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Карнезис
25
Холебас
4
Предль
22
Янмат
5
Мариаппа
6
Капу
6
Дукуре
37
Перейра
47
Ришарлисон
10
Деулофеу
14
Дини
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
5
Уилльямс
5
Кин
3
Кенни
15
Мартина
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
32
Руни
14
Ниасс
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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