Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 16 сентября 2017
Уотфорд
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 6
Завершен
Манчестер Сити
28'
С. Агуэро
31'
С. Агуэро
37'
Г. Жезус
63'
Н. Отаменди
81'
С. Агуэро
89'
Р. Стерлинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
89'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
Р. Стерлинг
81'
ГОЛ! 0:5!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Уокер
63'
ГОЛ! 0:4!
Н. Отаменди
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
А. Дукуре
40'
37'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жезус
Пас отдал
С. Агуэро
31'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Х. Холебас
29'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
5
Мариаппа
27
Кабаселе
22
Янмат
15
Чалоба
8
Клеверли
6
Дукуре
19
Каррильо
45
Грэй
47
Ришарлисон
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
23
Менди
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+