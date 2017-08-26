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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Брайтон
Уотфорд - Брайтон: обзор матча 26 августа 2017
Уотфорд
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Брайтон
90'
+1
Замена
Д. Мерфи
️️️️
П. Гросс
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
83'
81'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Кноккарт
Замена
А. Каррильо
️️️️
К. Кэткарт
47'
46'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Бруно
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Н. Амрабат
28'
Красная карточка
М. Бритос
24'
17'
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
27
Кабаселе
4
Предль
3
Бритос
17
Фемения
15
Чалоба
6
Дукуре
8
Клеверли
47
Ришарлисон
39
Амрабат
45
Грэй
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
29
Зуттнер
25
Даффи
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
93
Кноккарт
7
Мач
10
Хемед
39
Амрабат
20
Кэткарт
20
Кэткарт
39
Амрабат
Кэткарт
19
Каррильо
19
Каррильо
Кэткарт
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
93
Кноккарт
21
Искьердо
21
Искьердо
93
Кноккарт
2
Бруно
23
Росеньор
23
Росеньор
2
Бруно
13
Гросс
18
Мерфи
18
Мерфи
13
Гросс
Остались в запасе
Уотфорд
Брайтон
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Уотфорд - Брайтон
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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